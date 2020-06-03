إنشاء وحدة للرعاية الإنسانية لأعضاء وموظفي النيابة الإدارية

قرر المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، إنشاء وحدة الرعاية الإنسانية بالنيابة الإدارية على أن تتبع مكتب رئيس الهيئة مباشرة.

وكلف المستشار عصام المنشاوي، المستشار وليد الجارحي، مديرا للوحدة وعضوية المستشار مصطفى الشربيني رئيس النيابة.

وقال المستشار محمد سمير مدير إدارة الإعلام والمتحدث الرسمي باسم النيابة، إن الوحدة تختص بـ 5 مهام، هي: "متابعة حالة الأعضاء وموظفي النيابة المرضى بالمستشفيات، وتقديم الدعم النفسي والمعنوي للأعضاء المحجوزين بالمستشفيات، ومتابعة الأعضاء الذين اكتمل عطائهم وأسر المتوفين، وتفعيل سبل التواصل بين الوحدة وصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء الجهات والهيئات القضائية وأجهزة وزارة الصحة، والعمل على تذليل العقبات التي تواجه الاستفادة من تلك الخدمات".

ويكون لهذه الوحدة في سبيل تحقيق الهدف من إنشائها ومباشرة اختصاصاتها الصلاحيات اللازمة التي تمكنها من تحقيق أهدافها وذلك تحت إشراف رئيس الهيئة.