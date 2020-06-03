استمرار حملات التعقيم والتطهير بمختلف القطاعات في مركز ومدينة القنطرة شرق

أعلن اللواء عمرإدريس رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق مواصلة حملات التطهير للشوارع ومداخل وواجهات العمارات السكنية وكذلك تطهير وتعقيم موقف السيارات، وذلك في إطار تنفيذ تعليمات اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية بضرورة تكثيف حملات التطهير والتعقيم لجميع الأماكن والمرافق وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا.

وأشار إدريس إلى متابعة أعمال النظافة بالمدينة ورفع المخلفات والقمامة وتطهير مقالب القمامة وأعمال النظافة بالقرى حيث قامت الوحدة المحلية لقرية التقدم بحملة نظافة داخل القرية ورفع المخلفات من داخل الكتلة السكنية ومن الشوارع ومن أمام المحلات كما قامت الوحدة المحلية لقرية جلبانة بحملة نظافة داخل القرية ورفع الأتربة من جانبي طريق العريش، وأشرف علي الحملات المهندس محمد علي سكرتير المركزوالمدينة، ومحمد صابرمساعد رئيس المدينة، وإبراهيم هيكل مدير إدارة تحسين البيئة، ومحمد حسن رئيس قرية التقدم، وأحمد حمود رئيس قرية جلبانة.