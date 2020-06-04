منها الإزالة الفورية.. 9 إجراءات ضد البناء المخالف

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، إنه لن يتم السماح بوجود أى مبان مخالفة أو أعمال بناء حاليا للوحدات السكنية فى القاهرة الكبرى، وعواصم المحافظات والمدن الكبرى، حيث سيتم على الفور، وقف تلك التجاوزات والتعامل معها.

وأضاف في تصريحات لـ"الوطن"، أن هناك عدة إجراءات يتم اتخاذها بشأن أى بناء مخالف حاليا، وهى كالتالي:

- إزالة فورية للبناء غير المرخص.

-تحصيل تكلفة تنفيذ الازالات من ملاك العقارات.

- تحويل المخالف إلى النيابة العسكرية.

-وفى حالة التصالح فى المخالفات القديمة، يتم إلزام الملاك بطلاء الواجهات.

- قطع المرافق عن غير الراغبين فى التصالح.

- البدء فى إزالة المبان المخالفة دون انتظار الدراسات الأمنية

- عدم إيقاف تنفيذ قرار الإزالة فى حالة وجود شاغلين للعقار.

- توثيق الإزالة بالفيديو، حتى يتم التأكد من تنفيذها.

- التنسيق مع جهات الولاية من وزارات الزراعة والرى والأوقاف والسكة الحديد، لمنع أى مخالفات.