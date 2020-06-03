الصين تنتهي من فحص سكان ووهان.. وتعزل 300 شخص

أعلنت السلطات الصينية، اليوم، انتهاء فحص جميع سكان مدينة ووهان، وعددهم 11 مليون نسمة في جهد جماعي أسفر عن وضع 300 قيد العزل.

ونفت الصين، اليوم، صحة تقرير إخباري ذكر أنّها تباطأت في مشاركة المعلومات المتعلقة بمرض كوفيد-19 مع منظمة الصحة العالمية، وذلك في معرض رد الخارجية الصينية، خلال إفادة صحفية يومية على سؤال عن تقرير وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية ورد فيه أنّ منظمة الصحة "تشعر بخيبة أمل لتباطؤ الصين الواضح فى مشاركة المعلومات".

وقررت السلطات الألمانية، صباح اليوم، رفع قيود السفر إلى جميع الدول الأوروبية، اعتباراً من 15 يونيو الحالي، وأغلقت مدينة وسط ألمانيا مدارسها طوال هذا الأسبوع، وتختبر مئات الأشخاص في مجمع سكني بعد ربط 80 إصابة بفيروس كورونا المستجد باحتفال بعيد الفطر، وقال عمدة مدينة جوتينجن، رولف جورج كوهلر، إنّه سيجري اختبار جميع سكان المجمع وسط إصابة نحو 700 شخص، وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أنّ 24 طفلا بين المصابين.

وأوضحت وزارة الصحة الهندية، اليوم، أنّ عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا تجاوز 200 ألف، وأنّ الهند قد لا تبلغ ذروة الجائحة إلا بعد أسابيع، وقفز عدد الإصابات في الهند بواقع 8909 مقارنة باليوم السابق، وهو أعلى معدل تسجله الهند في يوم واحد منذ ظهور الوباء، أواخر يناير الماضي.

وتتزايد الإصابات بفيروس كورونا في مخيمات الروهينجا، المترامية الأطراف في بنجلاديش، حيث يعيش أكثر من مليون مسلم، وسُجلت أول حالة وفاة بين اللاجئين هذا الأسبوع.

وفي سياق آخر، تعتزم الخطوط الجوية القطرية تسريح ما لا يقل عن 20% من عدد موظفي الشركة، وإبقاء طائرات إيرباص إيه 380 دون تحليق حتى أواخر 2021.