السيسي يوجه بمواصلة العمل في العاصمة الإدارية وفق التخطيط الزمني

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة وفق التخطيط الزمني والإنشائي الذي تمّ إقراره، مع الالتزام التام بكل التدابير الاحترازية للوقاية الصحية والحفاظ على سلامة العاملين بالمواقع.

وأكّد الرئيس السيسي، خلال اجتماعه اليوم، مع اللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد من كبار مسؤولي الهيئة، تنفيذ المشروعات القومية بأحدث المعايير العالمية لتجسّد صورة الدولة المصرية الجديدة.

وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إَّن الاجتماع تناول استعراض الموقف الإنشائي والهندسي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية في العاصمة الإدارية الجديدة، خاصةً مركز مصر الثقافي الإسلامي، ومسجد مصر، والنصب التذكاري.

كما شدد الرئيس السيسي على مراعاة التنفيذ بأحدث المعايير العالمية وتكنولوجيا المدن الذكية لتجسيد صورة الدولة المصرية الجديدة، في إطار منظور استراتيجي شامل طويل المدى.

وتناول الاجتماع أيضًا سير العمل بعدد من المشروعات القومية، خاصةً شبكة الطرق والمحاور في محيط محافظة القاهرة، بما فيها التطوير المروري بمنطقتي السيدة عائشة وعين الصيرة، إضافة إلى تطوير كوبري المطار الذي يربط بين طريق صلاح سالم ومحور جوزيف تيتو، وكذا أعمال الطرق والمحاور الجارية بمنطقة مدينة نصر، إلى جانب أعمال التطوير بكلٍ من محور ابن فضلان وتقاطع جسر السويس مع كوبري القبة.

وكلف رئيس الجمهورية، بإجراء أكبر قدر من التوسعة الهندسية في إطار خطة تطوير المحاور والطرق الحيوية بمحافظة القاهرة، وذلك لربط مختلف مناطق العاصمة وأحيائها، وتحقيق أكبر قدر من السيولة المرورية وفق أحدث المعايير لتخفيف الأعباء على المواطنين.