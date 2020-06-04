بعد قرار الصحة.. مستشفيات تستقبل حالات كورونا بنطاق محافظة الجيزة

أعلنت محافظة الجيزة، المستشفيات التى تستقبل حالات كورونا، بنطاق المحافظة.

وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت مجموعة من المستشفيات، تقدم خدمات كورونا للمصابين، وبالنسبة لمحافظة الجيزة، المستشفيات التالية:

- مستشفى حميات إمبابة.

- مستشفى الشيخ زايد المركزي.

- مستشفى منشأة القناطر المركزي.

- مستشفى صدر العياط.

- مستشفى أم المصريين.

- مستشفى أم الأطباء.

- مستشفى الصف المركزي.

- مستشفى الوراق المركزي.

- مستشفى البدرشين العام.

- مستشفى إمبابة العام.

- مستشفى بولاق الدكرور العام.

- مستشفى التحرير العام.

- مستشفى الحوامدية العام.

- مستشفى أطفيح المركزي.

- مستشفى العياط المركزي.

- مستشفى أبوالنمرس المركزي.

- مستشفي أوسيم المركزي.

- مستشفى 6 أكتوبر المركزي.

- مستشفى 6 أكتوبر للتأمين الصحي.

- مستشفى الواحات البحرية المركزي.