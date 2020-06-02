محافظ كفر الشيخ يجتمع برؤساء المدن عبر الفيديو كونفرنس للاطمئنان على الوضع الصحي

عقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً عبر" الفيديو كونفرانس" مع رؤساء مراكز ومدن المحافظة، لمتابعة الأوضاع الصحية بالمحافظة، ولمناقشة موقف المشروعات والالتزام بإنتهائها خلال الفترة الزمنية المحددة، ورفع وتحسين مستوي الخدمات والمرافق بالمحافظة، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد (COVID-19).

أكد محافظ كفر الشيخ، علي رؤساء مراكز ومدن المحافظة، بإتخاذ الإجراءات الاحترازية، استمراراً لجهود الدولة في المحافظة على صحة المواطنين، واحتمالاً لأية تداعيات لانتشار فيروس كورونا المستجد، مكلفاً بمتابعة الوضع الصحي بالمحافظة، والتعامل مع الحالات الإيجابية وحالات الاشتباه والمخالطين لهم، وتوفير كافة المستلزمات الطبية اللازمة، وفقًا لإجراءات وزارة الصحة، لافتاً أن المعيار الأهم لمواجهة كورونا هو التزام المواطن بتطبيق كافة قرارات الدولة، وإلزام العاملين والمترددين على جميع الأسواق، أو المحلات، أو المنشآت الحكومية، أو المنشآت الخاصة، أو البنوك، أو أثناء التواجد بوسائل النقل الجماعية، بارتداء الكمامات الواقية وغرامة 4 آلاف جنيه للمخالفين، تنفيذًا لقرارات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلي إجراء وتكثيف حملات النظافة والتطهير والتعقيم علي مدار اليوم، ومراجعة المرافق بصفة دورية.

وشدد نور الدين، علي تنفيذ قرار سحب رخص القيادة وتسيير المركبات لكافة وسائل النقل الجماعي ( عام / خاص ) لمدة أسبوع في حال عدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية للسائق والركاب، على ان يتم إيقاف التراخيص ( قيادة + تسيير ) لمدة شهر من تاريخ الضبط، حال تكرار المخالفة، بالإضافة إلي اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بالتنسيق مع إدارات المرور والإدارة العامة للمواقف بالمحافظة.

ووجه المحافظ، رؤساء مراكز ومدن المحافظة، بتطبيق الضوابط العامة وآليات حماية أراضى الدولة وتنفيذ الإزالات عليها، ومنع وجود حالات وضع يد جديدة وصولاً لاسترداد أراضى الدولة وتسليم كل جهة ولاية أرضها بعد إزالة التعدى عليها، وإحالة المخالفين للنيابة العسكرية، وذلك للحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك‪ ‬الدولة وحق الشعب، مع إستمرار أعمال حملات إزالة الإشغالات بجميع شوارع مراكز ومدن المحافظة، وتحقيق الانضباط والسيولة المرورية، ومصادرة جميع الإشغالات المخالفة وتطبيق القانون بالتنسيق والتعاون مع مديرية الأمن بكفرالشيخ، مشدداً علي تكثيف حملات التطهير والتعقيم للمنشآت والمواقف علي مدار اليوم.

ومن جانبه أكد عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، علي حصر مشاكل جميع المرافق" مياه، صرف صحي، غاز، كهرباء" بمراكز ومدن المحافظة، والعمل على حلها وتذليل كافة العقبات، فضلاً عن متابعة الأوضاع الصحية وتوفير الكمامات الواقية للعاملين بالمنشآت.

كما استعرض موقف مشروعات الرصف بعدد من الطرق والشوارع التى يتم تنفيذها ومعوقات الانتهاء منها، مؤكداً علي الجميع ضرورة سرعة الإنجاز والتعاون التام بين كافة الجهات المعنية للانتهاء من هذه الأعمال فى أسرع وقت ممكن، لتسهيل وتيسير حركة النقل والتحرك للمواطنين والسيارات، كذا التأكيد علي متابعة ومراقبة التنفيذ ومحاسبة المقصرين، وسيتم سحب الاعتمادات من المركز الذي يعوق تنفيذ الخطة الاستثمارية.

ومن جانبه أكد اللواء محمد البندارى، السكرتير العام، علي رؤساء مراكز ومدن المحافظة، بمتابعة أعمال الرصف ميدانياً علي الطبيعة، والتنسيق مع المقاولين لسرعة الانتهاء من أعمال الرصف، وتطبيق أعلي معايير الأمان والجودة الهندسية، وتواجد الخدمة المرورية لأصحاب المركبات، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي سياقٍ متصل، أكد اللوا ياسر حفناوى السكرتير العام المساعد، علي ضرورة استكمال الإجراءات القانونية للمخالفات المرصودة بجدول المتغيرات المكانية، ووضع خطة لإزالة تلك التعديات المخالفة وفقًا لجدول زمني محدد، فضلاً عن المتابعة الدورية والمستمرة للمستشفيات، والأطباء، والأطقم الطبية، وتوافر الادوية، والمستلزمات الطبية اللازمة.