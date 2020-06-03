دورات تدريبية للطلاب عن بعد بمركز تدريب وتنمية المهارات بجامعة القناة

يستعد مركز تدريب وتنمية مهارات الطلاب بمركز تنمية الموارد البشرية بجامعة قناة السويس لتنفيذ خطته التدريبية عن بعد للطلاب والتي تشمل دورات تدريبة فى الحاسب الالى، و دورات تنمية المهارات في اللغة الإنجليزية

وأكدت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس الجامعة على أهمية التدريب المستمر للطلاب وتنمية مهاراتهم ورفع قدراتهم، وأن نظام التعليم والتدريب عن بعد قد أثبت كفاءته في ظل مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد

ومن جانبه أوضح الدكتورمحمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمدير التنفيذي لمركز تنمية الموارد البشرية بعد نجاح تجربة التعليم عن بعد للطلاب نهدف إلى تنفيذ دورات تدريبية للطلاب أون لاين ورفع المهارات والقدرات وأن الدورة يتم تنفيذها عبر منصة التعليم الإلكتروني

ويُشترط لاجتياز البرنامج التدريبي الحضور بنسبة 100%، والالتزام بالمشاركة الفعالة في الأنشطة التدريبية.

وأضاف الدكتور محمد عبدالجواد إمام مدير مركز تدريب وتنمية مهارات الطلاب ان المركز مستمر فى تدريب الطلاب أون لاين

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