رئيس جامعة القناة: انهاء نسبة 90% من إنشاء مبنى مدرجات سعة 650 طالبا

أكدت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس الجامعة أن رؤية إدارة الجامعة قد حملت توجها بالاستفادة من فترة تعليق الدراسة في الانتهاء من تطوير البنية التحتية بالجامعة من خلال زيادة المباني التعليمية ورفع كفاءة المعامل بهدف تطوير المنظومة التعليمية.

وقال الدكتور أحمد زكي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعميد كلية التجارة أن إدارة الكلية حرصت علي تنفيذ مجموعة من الانجازات في عدة جوانب أولها الاهتمام بالمنشآت والخدمات، حيث تم الانتهاء بنسبة 90% من إنشاء مبنى مدرجات سعة 650 طالب بمساحة 2100 م٢ويعد هذا المبنى التعليمي الثالث للكلية، وذلك يخصص المبني لطلاب البرامج المهنية كما يضم المبنى أكبر قاعة للامتحانات بجامعة القناة.

وأضاف الدكتور أحمد زكي أنه يتم حالياً اجراء التشطيبات النهائية وسيتم استلام المبنى والعمل به قبل بدء العام الدراسي الجديد هذا بالإضافة إلى تنفيذ عملية إحلال وتجديد كامل لجميع المرافق الخاصة بالمباني الثلاثة للكلية.

هذا بالإضافة إلى إنشاء قاعة دراسية ذكية خاصة بشعبة اللغة الانجليزية بالمبنى التعليمي 2 بمواصفات الكترونية حديثة من شاشات ذكية ونظام ومقاعد وأرضيات حديثة كاملة، كما تم عمل صيانة كاملة للمولدات الكهربائية الخاصة بالكلية وتزويدها بالوقود بكلا من المبنى التعليمي 1 والمبنى التعليمي 2 وذلك بما يسمح بتشغيلها الكترونياً دون أي تدخل يدوي بمجرد انقطاع التيار الكهربائي في أي وقت.