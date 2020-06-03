أستاذ جهاز هضمي: الفيتامينات المفرطة خطر.. والفول يقوي المناعة

قال الدكتور محمد المنيسي، أستاذ الجهاز الهضمي بطب قصر العيني، إن هناك أمراض تسمى "زيادة الفيتاميات"، موضحا أن تناول فيتامين B بكثرة يؤدي إلى فشل في الكبد، وتناول فيتامين A بكثرة يؤدي إلى سرطان أو هشاشة في العظام وارتفاع في ضغط المخ وتشوه أجنة الحوامل، وكثرة تناول فيتامين D يؤدي إلى زيادة الشعور بالإرهاق.

وأضاف المنيسي خلال لقاء ببرنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، المذاع على شاشة قناة CBC، وتقدمه الإعلاميتان مفيدة شيحة وسهير جودة، أن جسم الإنسان يحتاج فقط 800 وحدة إلى 1800 وحدة من فيتامين D، "بلاقي في السوق 10 آلاف وحدة و50 ألف وحدة و100 ألف وحدة ودي أرقام كبيرة جدا، زيادة الفيتامين خطر ونقصها خطر".

وأكد أن زيادة فيتامين C في الجسم ليس له ضرر يقيني ولكن قلته تؤدي إلى الخمول، لافتا إلى الزنك عبارة عن مركب عظيم للمناعة، موضحا أن الجسم يحتاج إلى الزنك والسيلينيوم وفيتامين C وD، مشيرا إلى أن عدد الوحدات التي يحتاجها جسم الإنسان من الزنك 50 وحدة زنك لمدة 3 مرات في الأسبوع لأن كثرة تناوله سيؤدي لانخفاض معدن النحاس في الجسم.

وأوضح أن عدد الوحدات التي يحتاجها جسم الإنسان من السيلينيوم مرة واحدة أو اثنين في الأسبوع، موضحا أن البقوليات تحديدا القهوة والفول وعائلة التوت والورقيات غنية بهذه العناصر.