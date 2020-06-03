إنشاء 29 ملعب كرة خماسي في جنوب سيناء بتكلفة 11 مليون جنيه

قال محمد فتحي وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء، إن المديرية استهدفت إنشاء 29 ملعب كرة خماسي داخل المدن والتجمعات البدوية، خلال الفترة الماضية بتكلفة 11 مليون جنيه، حسث جرى افتتاح 23 ملعبًا، وما زال العمل مستمر لإقامة 6 ملاعب أخرى.

وأشار وكيل وزارة الشباب والرياضة، إلى أنه من المقرر أن يتم افتتاح الملاعب الجاري تنفيذها في نهاية العام الجاري، بهدف مساعدة الشباب على ممارسة الرياضة، وتنمية مواهبهم، خاصة قاطني التجمعات والوديان الجبلية.

وأوضح أن محافظة جنوب سيناء تسعى للتوسع في إنشاء ملاعب كرة خماسية، بجميع مدن المحافظة، خاصة في الأحياء السكنية الجديدة، وداخل القرى والوديان لخدمة سكان تلك المناطق.