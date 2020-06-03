محافظ الشرقية: إغلاق المصانع غير الملتزمة بإجراءات الوقاية من كورونا

ترأس الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية اجتماعاً لمتابعة تنفيذ الإجراءات الإحترازية والوقائية بالمناطق الصناعية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بحضورالدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات، والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد وأعضاء اللجنة العليا وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس حرصاً على صحة و سلامة العاملين بكافة المناطق الصناعية على أرض المحافظة ولضمان إستمرارية العمل و زيادة الإنتاج وتحسين مستوى الإقتصاد.

أكد المحافظ، أنه لن يسمح أبداً بالتقصير في حماية العاملين بالمناطق الصناعية وتوفير كافة المستلزمات الضرورية لوقايتهم من فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أنه في حالة عدم الإلتزام يتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أصحاب تلك المصانع غير الملتزمة وإيقافها عن العمل لمده 48 ساعة لحين استيفاء إشتراطات السلامة والصحة المهنية وفي حاله العودة لارتكاب المخالفة والإصرارعليها يتم غلق المصنع لمده 14 يوم كفتره حضانة الفيروس وإستكمال كافة الإجراءات القانونية و الاخرى الإحترازية والوقائية لمواجهة الفيروس والحد من انتشاره.

أوضح المحافظ أنه تم تشكيل لجنة للتفتيش على المصانع والشركات والمنشأت الصناعية برئاسة ممثل هيئه التنمية الصناعية وعضوية رئيس جهاز مدينه العاشر والمناطق الصناعية ببساتين الإسماعيلية وبلبيس والصالحية الجديدة وكذلك ممثلين عن مكاتب القوى العاملة وإدارات السلامة والصحة المهنية وجمعية المستثمرين بكل منطقه صناعيه ومدير إدارة البيئه بالديوان العام للتفتيش الدوري المفاجئ علي المنشآت الصناعية والتأكد من تنفيذ الإجراءات الإحترازية التي يجب اتباعها بجميع المصانع للوقاية من انتشار فيروس كورونا وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة حيال غير الملتزمين.

وقال المحافظ أن البلاد تمر بمرحلة حرجة وظروف استثنائية صعبه تتطلب منا جميعا التضافر والتنسيق لحسن إدارة الأزمة و الخروج منها بما لا يضر بالصناعة وزيادة الإستثمار والحفاظ على صحة و سلامة العاملين بإعتبارهم الركيزة الأساسية لدوران عجلة الإنتاج مؤكدا ان المحافظه لازالت في منطقه الأمان مقارنة بمحافظات أخري وأن المناطق الصناعيه شهدت انحسارا في أعداد الإصابه بالفيروس خلال الفتره الماضية.

وخلال الإجتماع أكد المحافظ أن هناك تحسن ملحوظ في إلتزام أصحاب المصانع بتنفيذ الإجراءات الإحترازية والوقائية لحماية العاملين بها وهذا ما أكدته تقارير لجنة المتابعة بمديرية القوي العامله والتي أفادت إلتزام أصحاب المصانع بتوفير جميع الأدوات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد مثل ( جهاز الكشف الحراري - مواد النظافه والتطهير - الكمامات الواقية - القفازات) واي مستلزمات اخري لسلامه العاملين.

شدد المحافظ على ضرورة إلزام أصحاب المصانع بالتعامل مع جميع المخلفات ( مهمات الوقاية) علي انها نفايات ذات طبيعه خاصه للتعامل معها بالطرق السليمه والتخلص منها بالطرق الصحيحة المنصوص عليها وكذلك إلزامهم بتوفير مكان منعزل لأي حالة اشتباه لحين نقلها إلي المستشفي بمعرفة المصنع بالإضافة إلى أعمال التطهير والتعقيم بصفة دورية للمصانع و الألات و خطوط الإنتاج وسيارات نقل العمال.