أسعار الخضروات اليوم الخميس 4-6-2020 في مصر

ترصد "الوطن" متوسط أسعار الخضروات في السوق المصرية خلال تعاملات اليوم، الخميس 4 يونيو، والتي تنوعت بين الطماطم والبطاطس والخيار والجزر والبصل على النحو التالي:

الفلفل

وصل سعر كيلوجرام الفلفل الرومي إلى 8 جنيهات.

الفلفل الألوان

جاء سعر كيلوجرام الفلفل الألوان بـ15 جنيهًا.

الكوسة

وصل سعر الكيلوجرام من الكوسة إلى 6 جنيهات.

الخيار

بلغ سعر كيلوجرام الخيار 5 جنيهات.

الجزر

وصل سعر الجزر من 3 إلى 5 جنيهات للكيلوجرام.

البصل

بلغ سعر البصل الأحمر 5 جنيهات للكيلوجرام.

الباذنجان

وصل سعر كيلو الباذنجان الرومي إلى 8 جنيهات.

الليمون البلدي

تراوح سعر كيلوجرام الليمون البلدي من 15 إلى 25 جنيهًا.

الثوم

بلغ متوسط سعر كيلوجرام الثوم 25 جنيها.

البطاطس

تراوح سعر كيلوجرام البطاطس من 3.5 إلى 5 جنيهات.

الملوخية

وصل سعر كيلو جرام ملوخية إلى 5 جنيهات.

الطماطم

وصل سعر كيلو الطماطم إلى 3.5 إلى 7 جنيهات.

ورق العنب

بلغ سعر كيلوجرام ورق العنب 20 جنيها.

البامية

تراوح سعر كيلوجرام البامية الخضراء بين 20 إلى 30 جنيها.