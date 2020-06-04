أسعار الخضروات اليوم الخميس 4-6-2020 في مصر
كتب:
الوطن
12:13 ص | الخميس 04 يونيو 2020
ترصد "الوطن" متوسط أسعار الخضروات في السوق المصرية خلال تعاملات اليوم، الخميس 4 يونيو، والتي تنوعت بين الطماطم والبطاطس والخيار والجزر والبصل على النحو التالي:
الفلفل
وصل سعر كيلوجرام الفلفل الرومي إلى 8 جنيهات.
الفلفل الألوان
جاء سعر كيلوجرام الفلفل الألوان بـ15 جنيهًا.
الكوسة
وصل سعر الكيلوجرام من الكوسة إلى 6 جنيهات.
الخيار
بلغ سعر كيلوجرام الخيار 5 جنيهات.
الجزر
وصل سعر الجزر من 3 إلى 5 جنيهات للكيلوجرام.
البصل
بلغ سعر البصل الأحمر 5 جنيهات للكيلوجرام.
الباذنجان
وصل سعر كيلو الباذنجان الرومي إلى 8 جنيهات.
الليمون البلدي
تراوح سعر كيلوجرام الليمون البلدي من 15 إلى 25 جنيهًا.
الثوم
بلغ متوسط سعر كيلوجرام الثوم 25 جنيها.
البطاطس
تراوح سعر كيلوجرام البطاطس من 3.5 إلى 5 جنيهات.
الملوخية
وصل سعر كيلو جرام ملوخية إلى 5 جنيهات.
الطماطم
وصل سعر كيلو الطماطم إلى 3.5 إلى 7 جنيهات.
ورق العنب
بلغ سعر كيلوجرام ورق العنب 20 جنيها.
البامية
تراوح سعر كيلوجرام البامية الخضراء بين 20 إلى 30 جنيها.