احتجاجات ودهس وكورونا ومساءلة.. أحداث مشتعلة في 3 قارات

شهدت عدة دول بالعالم، اليوم، أحداثا مشتعلة، في ظل مواجهة الجميع لتفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، الذي أصاب الملايين حول العالم.

حادث الدهس في لندن

كان آخر تلك الأحداث اليوم، حيث قالت الشرطة البريطانية، إن سيارة صدمت عددا من الأشخاص، في ساحة "سلون سكوير" بالعاصمة لندن، ثم أعلنت القبض على رجل في لندن، بسبب مخالفات في القيادة بعد الواقعة، وذلك بدون الكشف عن تفاصيل أكثر.

وأضافت الشرطة، أنه جرى إخلاء المباني في المنطقة المحيطة بواقعة السيارة كإجراء احترازي، مشيرة إلى أنها تتعامل مع السيارة بساحة "سلون سكوير" في لندن، وأنها تتعامل مع مركبة مريبة، وفُرضت أطواق أمنية.

وأشارت وسائل إعلام بريطانية، نقلا عن شهود عيان، إلى أن السيارة دهست 8 أشخاص في وسط لندن، بينما قال نائب البرلمان عن المنطقة، إنه سمع بأن عربة صعدت فوق الرصيف وصدمت المارة.

روسيا تسجل أعلى إصابات بكورونا في العالم

وفي أوروبا أيضا، سجلت روسيا أعلى إصابات بكورونا في القارة، حيث تستمر حصيلة الإصابات بالارتفاع، وشهدت اليوم، أكثر من 8500 إصابة، لتصبح ثالث أعلى دولة في العالم، من حيث الحالات المؤكدة بالوباء.

وسجلت روسيا اليوم الأربعاء، 8536 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي المصابين إلى 432277، وهي ثالث أعلى حصيلة إصابات في العالم، خلف الولايات المتحدة والبرازيل، وبلغ عدد الوفيات جراء الفيروس 5215، بعد أن سجلت السلطات 178 حالة وفاة أخرى في الساعات الـ24 الماضية، حسبما نقلت "رويترز".

بينما وصل عدد المصابين بكورونا في العالم أجمع 6,505,597، والمتعافين 3,097,342، والوفيات 384,298.

تفاقم اجتجاجات أمريكا

وفي أمريكا، ةلليوم الثامن على التوالي، يحتشد متظاهرون في العديد من المدن الأمريكية، غضبا لوفاة جورج فلويد، وهو أمريكي ينحدر من أصول أفريقية، بسبب محاولة اعتقاله من جانب الشرطة، فى مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا، والتي ظهر خلالها ضابط شرطة يضغط بركبته على رقبة "فلوريد"، ما جعل الأخير يقول له الجملة الشهيرة "i Can't Breath" لا أستطيع التنفس، قبل أن يفارق الحياة.

وفرضت السلطات الأمريكية، حظر التجوال في الكثير من المدن الأمريكية الكبرى، فيما تجمع بعض المتظاهرين أمام البيت الأبيض، الذي فرض حوله طوق أمني من قوات الشرطة المحلية والفيدرالية، حيث رددوا شعارات مثل "ارفع يديك – لا تطلق النار"، وأخرى تشمل شتائم وتنتقد فرض نظام حظر التجوال، بالإضافة إلى دعوات تطالب برحيل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبتحقيق العدالة في قضية "فلويد".

كما احتشدت مجموعات من المحتجين أمام مقر الكونجرس في الكابيتول، وسط حضور مكثف لقوات الأمن والحرس الوطني، وتجمعوا أمام نصب أبراهام لينكولن، الرئيس الأمريكي في وقت الحرب الأهلية الذي أنهى العبودية في الولايات المتحدة، وقتل جراء المواجهات بين الطرفين، حسب معطيات المسؤولين الأمريكيين ووسائل الإعلام، 10 أشخاص على الأقل بين صفوف المحتجين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 5000 متظاهر، بينما تحدثت الشرطة عن إصابة العشرات من عناصرها.

مساءلة رئيس البرلمان التونسي

وفي تونس، شهد البرلمان، اليوم، جلسة مساءلة لرئيس مجلس النواب راشد الغنوشي، في أجواء غاضبة، وسط رفض واسع لتدخل زعيم حركة "النهضة" في السياسة الخارجية للبلاد إزاء ليبيا المجاورة، وتبادل النواب الهجوم على بعضهم إثر الشروع في مناقشة تدخل "الغنوشي" في السياسة الخارجية للبلاد، من خلال الدعم الصريح للتدخل التركي في ليبيا، والاصطفاف إلى جانب حكومة فايز السراج، المدعومة من قبل الميليشيات في العاصمة طرابلس.

واتهم نواب في البرلمان، حركة النهضة، بمحاولة إرباك مسار الجلسة، واعتبرت كتل نيابية، أن "الغنوشي" تجاوز صلاحياته، وعبّر عن مواقف داعمة لحكومة السراج في ليبيا، باسم مجلس النواب، من دون موافقة مكوناته، ولا التنسيق مع رؤساء الكتل النيابية.