 وزير الإعلام: الصحف الورقية تندثر في كل العالم عدا الهند.. "والله ما أعرف السبب"

تحدث أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، عن التطورات التي حدثت في مجال صناعة التليفزيون، موضحا أن صناعة التليفزيون كجهاز وليس كإعلام أو كمحتوى، كانت هناك شركات كثيرة تقوم عليه، ونظرًا لظهور الكمبيوتر والحواسب وما يتضمنه من وسائل إعلام جديدة وإتاحة المواطنين للدخول على موقع "يوتيوب"، لجأت شركات التليفزيون لإنتاج التليفزيون الذكي، وهذا ما أنقذ صناعة التليفزيون للسنوات العشرة الأخيرة، وظهرت بعدها أجيال جديدة من التليفزيونات الذكية، كي تستطيع الصناعة التواجد لفترة أطول، وإلا للجأ المواطنون لشاشة الموبيل التي ستكون الحاكمة في كل شيء.

وأضاف "هيكل"، خلال حواره في برنامج "آخر النهار"، الذي يُعرض على شاشة "النهار"، مع الإعلامي تامر أمين، أن شاشة الموبايل الآن يستطيع أي مواطن الدخول عليها لقراءة الجرائد والاستماع للإذاعة ومشاهدة التليفزيون فضلًا عن وسائل التواصل الاجتماعي والتواصل تليفونيًا مع الآخرين، مؤكدًا أن المواطنين في شهر رمضان الماضي وخاصة المتابعين للمسلسلات، عندما وجدوا إعلانات كثيرة تتخلل المسلسل، أصبحوا يفضلون مشاهدة مسلسلاتهم المفضلة عبر منصات إلكترونية.

وأشار وزير الدولة للإعلام، إلى أن الصراع في الوقت الحالي أصبح على "المنصات"، ويجب العمل على التفكير في مستقبل مهنة الصحافة والإعلام في إطار التطورات التكنولوجية التي تحدث في العالم أجمع، ونرى ما الذي وصل إليه العالم وسبقوا مصر فيه، مؤكدًا أن دول العالم جميعها تتحدث عن أزمات لديها في الصحف الورقية، وسط توقعات بانتهاء تلك الصحف أو قلة توزيعها، عدا دولة واحدة وهي الهند.

وتابع: "والله أنا معرفش إيه السبب، أنا درست الموضوع ده كويس جدًا وبرضوا ما وصلتش لسبب، الهند توزيع الصحف الورقية فيها بيزيد، من غير ما أعرف السبب، ربما يكون ده استثناء من القاعدة، بس مش همسك في الاستثناء وأسيب القاعدة، لازم أفكر وتفكر أيضًا الهيئة الوطنية للصحافة في مستقبل مهنة الصحافة بشكل عام".