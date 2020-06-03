رئيس مجلس الدولة يغلق جروبات السوشيال ويمنع الأعضاء من الظهور الإعلامي

أعلن المجلس الخاص بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد محمود حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، قواعد وقرارات جديدة تتفق مع التقاليد القضائية الأصيلة بإلزام جميع أعضاء مجلس الدولة، الذين أنشأوا جروبات أو مواقع أو غيرها على كافة مواقع التواصل الاجتماعي، بإغلاقها فوراً، مع استثناء جروبات العمل القضائي داخل المحاكم والدوائر والمغلقة على أعضائها فقط.

وذكر مصدر مسؤول بالمجلس، أن المستشار محمد حسام الدين، أكد أنه لا تجوز مخاطبة أي جهة خارج مجلس الدولة، بخصوص أي أمر يتعلق بالأعضاء أو بأمور العمل في المجلس، أو أي أمر عام آخر إلا من خلال إدارة المجلس، ويستثنى من ذلك الطلبات الخاصة بالعضو.

كما أكد المجلس، أن أي اقتراحات أو اعتراضات بشأن نظام العمل أو الإدارة لا يجوز تناولها على وسائل التواصل الاجتماعي، وإنما تقدم مباشرة من العضو نفسه أو عن طريق رئاسته إلى إدارة المجلس، فضلا عن أن المجلس قد أكد تطبيق قرارات حظر الظهور الإعلامي، وهي القاعدة التي توارث عليها المجلس وفقا للقيم والتقاليد القضائية العريقة.