عاجل.. وصول طائرة الرياض لمطار مرسى علم وعلى متنها 165 مصريا

استقبل مطار مرسي علم الدولي، منذ قليل، رحلة طيران قادمة من الرياض وعلى متنها 165 راكبا مصريا وهي ثاني الرحلات القادمة من السعودية ضمن رحلات الجسر الجوي التي أقرتها الحكومة المصرية بتنسيق بين وزارات الخارجية والطيران والهجرة بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

كان مطار مرسى علم الدولي، استقبل، صباح اليوم الأربعاء رحلة طيران قادمة من جدة وعلى متنها 165 راكبا مصريا من العالقين في السعودية كان في استقبال الطائرة مسؤولوا مطار مرسي علم الدولي وأجهزة البحر الأحمر وفرق طبية من الحجر الصحى والطب الوقائى برئاسة الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر.

وبحسب تصريحات الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، لـ"الوطن"، يخضع جميع الركاب وطاقم الطائرة للكشف الطبي والتحاليل الفورية فور نزولهم من سلم الطائرة بمعرفة الحجر الصحى للتأكد من خلوهم من أى اصابات بكورونا ويتم نقلهم عبر أتوبيسات مخصصة إلى فنادق سياحية بمرسي علم المخصصة للحجر الصحي لمدة أسبوع تحت إشراف طبي كامل وذلك كإجراءات وقائية ضد فيروس كورونا.