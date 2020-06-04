"العطار": 152% نمواً في عمليات الدفع الإلكتروني خلال أبريل

كشف خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمى والميكنة، عن إقبال المواطنين على الدفع الإلكترونى بالتزامن مع قرارات الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى أن عمليات الدفع الإلكترونى نمت بنسبة 152% بنهاية أبريل الماضى مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وأضاف «العطار»، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الدولة مستمرة فى تنفيذ استراتيجية التحول الرقمى، للتسهيل على المواطنين فى الحصول على الخدمات إلكترونياً دون الخروج من منازلهم، مشيراً إلى أن التحول الرقمى يهدف إلى تقديم الخدمة الرقمية للمجتمع بكل عناصره سواء مواطن أو شركة أو مؤسسة، موضحاً أنه سيتم تقديم الخدمات إلكترونياً عبر تطبيقات الهاتف المحمول والبوابة الخاصة بالحكومة المصرية، وعبر مكاتب الخدمات الجماهيرية التى تم إعدادها حالياً.

وأشار «العطار» إلى أنه يتم حالياً تقديم الخدمات الرقمية للقطاع الخاص والمستثمرين عن طريق مراكز خدمات المستثمرين المنتشرة على مستوى العديد من المحافظات، موضحاً أنه يتم حالياً إنشاء ما يُسمى ببوابة «الوكيل» والتى تسمح للمواطن بالحصول على خدماته الحكومية من خلال من ينوب عنه فى تنفيذ الخدمة، موضحاً أن هذه البوابة ستغطى كافة أنحاء الجمهورية.

وتسعى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتعزيز تنمية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات الرقمية فى الجهات الحكومية