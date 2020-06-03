رانيا محمود ياسين عن دورها في فلانتينو: أبي شجعني على العمل مع الزعيم

قالت الفنانة رانيا محمود ياسين، إنها قبل الموافقة على دورها بمسلسل فلانتينو، "قلت لبابا أنه جايلي مسلسل مع الفنان عادل إمام، ولسه مقريتش الدور وخايفة جدا، وطمني وقالي متخافيش، لأن الشغل مع عادل إمام بيجيب النجاح، يعني هتلاقي النجاح والتألق جايلك".

وأضافت ياسين، خلال مداخلة عبر سكايب، في برنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على فضائية Dmc، أن الفنان عادل إمام "بيكون وش الخير وبيعمل نجومية كبيرة جدا، هستفاد منها أكيد، وللأسف حظي مكنش حلو لأن مفيش مشاهد بتجمعنا، لكن الناس كانت بتتفرج عليا في مسلسل عادل إمام".

وتابعت: "بابا كان سعيد جدا أن جالي الترشيح للمسلسل من المخرج رامي إمام، وأيمن بهجت قمر، عادل إمام، وشجعني على الدور حتي قبل ما أقرأه، وماما كانت متابعة المسلسل كل يوم، وكنت بكلمها أخد رأيها، وطلع عينها معايا بصراحة".