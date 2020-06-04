هدم 31 عقاراً مخالفاً في الجيزة واسترداد 1400 متر مربع بالإسكندرية

واصلت الأجهزة التنفيذية حملاتها ﻹزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، أمس، تنفيذاً لتكليفات مجلس الوزراء للمحافظين بالتصدى للمخالفات والتعديات خلال فترة مواجهة انتشار كورونا، مع التشديد على إحالة جميع المخالفين إلى النيابة العسكرية.

وأعلن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، عن إزالة 31 عقاراً مخالفاً فى المحافظة خلال 48 ساعة، بينها 15 عقاراً مخالفاً فى أحياء الهرم وجنوب الجيزة والوراق والطالبية وأبوالنمرس وأوسيم وكرداسة، مؤكداً اصطحاب المخالفين إلى أقسام الشرطة، لاستكمال الإجراءات القانونية ضدهم.

وشنّت الأجهزة التنفيذية والأمنية فى الإسكندرية، حملة مكبرة لاسترداد مساحة 1400 متر مربع من أملاك الدولة فى مدخل رابعة الناصرية، والمستغلة كمحطة وقود، مقابل سعر رمزى منذ عام 1971، تنفيذاً لقرار المحافظ خلال اجتماع المجلس التنفيذى بعدم تجديد عقد الإيجار بعد انتهاء مدته. فى البحيرة، نفّذت الوحدات المحلية لمدن إيتاى البارود ودمنهور وكوم حمادة حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية، مما أسفر عن إزالة 7 تعديات على مساحة 678 متراً مربعاً، هى مبانٍ مخالفة مقامة على أراضٍ زراعية داخل الحيز العمرانى.

وأوقفت الحملة أعمال البناء لطابق أول على مساحة 80 متراً مربعاً فى قرية بنى موسى، التابعة لمجلس قرية سنهور فى دمنهور، وقاد مجدى خاطر، رئيس مدينة كفر البطيخ فى دمياط حملة لإزالة مكامير الفحم المخالفة فى قريتى البساتين والرياض، مما أسفر عن تنفيذ 5 قرارات إزالة لـ6 مكامير على مساحة 900 متر مربع، وأسفرت حملة مكبرة لحى الشرق فى بورسعيد عن تنفيذ 12 قرار إزالة لتعديات على أملاك الدولة، تحت قيادة العميد نعمان على، رئيس الحى.