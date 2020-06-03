"العاملين بالسكة الحديد" تنفي إصابة رئيس المركز الطبي بكورونا

أكد عبدالفتاح فكري رئيس النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر ومترو الأنفاق والشركات التالعة، أن اللواء عاطف إمام، رئيس مجلس إدارة شركة المركز الطبي للسكة الحديد، بخير، ولم يصب بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال "فكري" في بيان، إن ما تداولته بعض المواقع الإخبارية عن إصابة رئيس مجلس إدارة شركة المركز الطبي للسكة الحديد، بكورونا، عار تماما عن الصحة.

وأضاف رئيس النقابة العامة، أن اللواء طبيب عاطف إمام، بخير وبصحة جيدة، ويمارس عمله اليومي بشكل طبيعي في المركز، ويقوم بالمرور على كافة المواقع الطبية التابعة للسكة الحديد.