بدء أعمال رصف شارع البازار في بورسعيد

بدأت، اليوم الأربعاء، أعمال رصف شارع البازار في حي الشرق بمحافظة بورسعيد، ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة وتطوير كافة شوارع وميادين المحافظة بمختلف الاحياء.

وأشار اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إلى أن أعمال رصف ورفع كفاءة شارع البازار تأتي بالتزامن مع أعمال تطوير حديقة فريال والمنطقة المحيطة لها بالكامل.

وأكد محافظ بورسعيد على وجه الأجهزة التنفيذية باستمرار حملات إزالة الإشغالات التي تعيق حركة الطريق، وتسبب الازدحام وإعاقة السيولة المرورية، مشددا على أن تواجد الإشغالات يمثل بؤرة للتجمعات والتكدس، مما يمثل خطورة كبيرة فى هذه المرحلة، لذلك لا تهاون في تطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.