إطلاق اسم محمود يس على القاعة الكبرى بـ"أوبرا بورسعيد"

قرر اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إطلاق اسم ابن بورسعيد الفنان محمود يس على القاعة الكبرى بمسرح المركز الثقافي "أوبرا بورسعيد" تكريمٱ لمشواره الفني.

كانت محافظة بورسعيد بعثت برسالة إلى أسرة الفنان محمود يس جاء فيها: "نتشرف بأن نزف إليكم بكل الفخر والسعادة نبأ قرار اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بإطلاق اسم نجم مصر والوطن العربي الفنان القدير محمود يس على القاعة الكبرى بمسرح المركز الثقافي (أوبرا بورسعيد)؛ تكريما له على مشوار عطائه الفني وتتويجا لدوره في إثراء الحركة الفنية بأعماله الخالدة في السينما والمسرح والتليفزيون".