محافظ بورسعيد: تدشين خط ساخن لاستقبال بلاغات كورونا

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، اجتماعا موسعا بلجنة إدارة أزمة كورونا ببورسعيد، وذلك لمتابعة تطبيق آخر قرارات الدكتور رئيس مجلس الوزراء حول مستجدات الفيروس المستجد، واستعراض أخر التطورات حول الوضع الراهن للفيروس بالمحافظة.

جاء ذلك، بحضور المهندس عمرو عثمان ،نائب محافظ بورسعيد ، واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد والأجهزة الصحية المختلفة بالمحافظة وعميد كلية الطب ونقيب الأطباء و هيئة الرقابة الإدارية و مديرى مستشفيات المبرة والصدر والحميات والحياة بورفؤاد والزهور التخصصى.

وناقش محافظ بورسعيد تطورات الوضع الوبائى الحالى وآخر الإجراءات المتبعة بمستشفيات المحافظة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد ، مؤكدا على توفير كافة الدعم للنظام الصحى بالمحافظة للتغلب على مخاطر المرحلة الحالية.

وأعلن اللواء عادل الغضبان عن تشكيل لجنة برئاسة نائب المحافظ وعضوية الطب الوقائى والرعاية الصحية ومديرية الصحة وممثلى عن هيئة الرقابة الإدراية والأمن الوطنى للمرور اليومى على المستشفيات المخصصة لإدارة واستقبال حالات كورونا المستجد ،وتقوم اللجنة بعرض النتائج الخاصة بالمتابعة يوميا ، حيث تستهدف اللجنة، التأكد من توافر المستلزمات والأدوات الطبية والعلاجية الخاصة بالفيروس المستجد وتوافر المستلزمات الطبية لمرضى العزل المنزلى والمخالطين بهم، ومتابعة الأرصدة المتوفرة من المستلزمات الطبية والتى تكفى لمدة أسبوعين على الأقل، ومراجعة عملية صرف الأدوية من المخازن ، وكذا التأكد من أسلوب استقبال المواطنين وتقديم الخدمة الصحية ، بالإضافة إلى متابعة نظام حضور الأطقم الطبية ومتابعة الاستجابة للبلاغات الطارئة.

وأوضح محافظ بورسعيد أنه طبقا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بتخصيص خط ساخن لكل محافظة لاستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين الخاصة بالفيروس المستجد ، وأعلن عن تخصيص رقم ١١٤خاص بغرفة عمليات المحافظة التى تعمل على مدار ٢٤ ساعة ، وأرقام 01201461916 _ 0663222945 لتلقى أى شكاوى او استفسارات خاصة بالوباء الحالى ، لافتا لوجود أطباء بغرفة العمليات لمتابعة ما اخر المستجدات على مدار الساعة والتنسيق مع كافة الجهات الصحية والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وأوضح محافظ بورسعيد، أن الفترة الحالية تعتبر أصعب مرحلة تمر بها مصر ولابد من الوعى بمخاطر المرحلة ودعم جهود الدولة ، مشددا على ضرورة ارتداء الكمامات عن التردد على المؤسسات العامة والخاصة وكافة المنشآت ، ووسائل المواصلات ، والتزام بتعليمات الدولة الخاصة بأعمال التطهير والتعقيم والبعد عن التجمعات والاختلاط وعدم النزول الا للضرورة القصوى، لافتا أن الأطباء يمثلون خط الدفاع الأول عن البلاد حاليا، وأنهم لا يحصلون على أجازات نهائيا للحفاظ على ارواح المواطنين وسلامتهم ، فلابد على المواطن أن يعى بخطورة المرحلة.

ونافش محافظ بورسعيد مع كافة القيادات الصحية آخر المستجدات حول الوضع الراهن ، ووجه بالتنسيق المستمر بين كافة الجهات الصحية وتطبيق اسلوب عمل معين فى المستشفيات المخصصة للتعامل مع فيروس كورونا ، مؤكدا توفير كافة الدعم وعقد مؤتمر دورى للوقوف على آخر تطورات الأوضاع بالمحافظة.

وأشاد اللواء عادل الغضبان ، بجهود الجيش الأبيض الذين يواصلون العمل ليلا ونهارا ويبذلون قصارى جهدهم للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين ، ويسطرون ملحمة رائعة فى تاريخ الطب ، مؤكدا أننا جميعا نثمن جهود الأطقم الطبية وجميع العاملين فى المنظومة الصحية لما يبذلوه من جهود متواصلة خلال الفترة الراهنة ، متنميا أن يحفظ الله مصر وشعبها من اى سوء .