برلماني تونسي ينتقد تصرفات "الغنوشي": المجلس لم يعد يمثل ضمير الأمة

أكد فيصل التبيني، ممثل حزب صوت الفلاحين بالبرلمان التونسي، أن مجلس النواب التونسي، شهد اليوم، مناقشات حول رفض التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للشقيقة ليبيا، مشددًا على ضرورة احترام حزب النهضة التونسي لدستور البلاد، فالشعب التونسي، يرفض التدخل الخارجي من جميع الدول في الشؤون الداخلية لليبيا.

وأضاف "التبيني"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يُعرض على شاشة "TEN"، مع الإعلامي نشأت الديهي، أن اتصال رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، برئيس تركيا رجب طيب أردوغان، وكذلك فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الليبي، يُعد تجاوز لصلاحياته، فهذا وفقًا للدستور من صلاحيات رئيس الجمهورية، ونحن دولة نحترم دستورنا ومؤسستنا.

وأوضح ممثل حزب صوت الفلاحين بالبرلمان التونسي، أن البرلمان الحالي لم يعد يمثل ضمير وطموحات الأمة، مطالبًا أن يكون هناك تغيير للنظام السياسي البرلماني في تونس.