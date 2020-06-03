بالصور.. وكيل "صحة الغربية": فرق طبية لمتابعة مصابي كورونا بالعزل المنزلي

أكد الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، إنه جرى توزيع حقيبة المستلزمات الوقائية والأدوية وتوصيلها لحالات العزل المنزلي والمخالطين للحالات المصابة، من خلال الفرق الطبية بوحدات ومراكز الرعاية الأساسية، بكافة مدن ومراكز المحافظة.

وأشار إلى أن الفرق الطبية تقوم بمتابعة حالات العزل المنزلي يوميًا، وتقديم الأدوية لهم وفقًا للبروتوكول العلاجي المقرر من قبل وزارة الصحة، مع تقديم أوجه الرعاية والنصائح الطبية اللازمة لهم على مدار الساعة.

كما أجرت الدكتورة أمنيه منصور ، مدير الرعاية الأساسية بمديرية صحة بالغربيه والفريق الطبي المرافق لها، جولات تفقدية لمتابعة حالات العزل المنزلي، والمخالطين للحالات المصابة بفيروس كورونا، بقري ومراكز المحافظه.

وأشار إلى أنه تم توفير الادويه اللازمه بجميع الإدارات التابعه لمديريه الصحه وتوفير احتياطي رصيد بالمخازن للطوارئ على مدار 24 ساعه لمواجهة الازمه الراهنة .كما وزع الفريق الطبي الأدوية والمستلزمات الوقائية، لحالات العزل المنزلي، مع تقديم النصائح الطبية اللازمة لهم، والإجابة على كافة التساؤلات والاستفسارات الخاصة بهم، والتعريف بفيروس كورونا وطرق الوقاية منه.