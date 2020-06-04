تعيين 5 سيدات في مناصب قيادية بالنيابة الإدارية

أصدر المستشار عصام المنشاوى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، قراراً، أمس، بتعيين 5 مستشارات بالنيابة الإدارية، مديرات لعدد من النيابات الإدارية، شملت محافظات القاهرة والإسكندرية والدقهلية وأسيوط، وهن المستشارة انتصار محمد أحمد فرج، مديراً لنيابة الإدارة المحلية القسم الثانى بمحافظة الإسكندرية، والمستشارة مها محمد صبحى عبدالمجيد، مديراً لنيابة التعليم القسم الأول بمحافظة القاهرة، والمستشارة أميرة محمد جمال الدين قمر، لنيابة الإعلام والسياحة بالقاهرة، والمستشارة فاطمة عثمان محمد عثمان، لنيابة أسيوط القسم الأول بمحافظة أسيوط، والمستشارة مروة محمد صلاح الدين مصطفى، لنيابة ميت غمر القسم الثانى بالدقهلية.

وأشاد المستشار عصام المنشاوى بدور عضوات النيابة الإدارية اللاتى يشكلن ما يقرب من نصف عدد أعضائها إجمالاً، وهو ما تنفرد به النيابة الإدارية كهيئة قضائية مصرية عريقة.

وأكد «المنشاوى» أن تميزهن وتفانيهن بما يضطلعن به من أعباء ومسئوليات تفرضها طبيعة العمل القضائى بالنيابة الإدارية هو مصدر فخر وإعزاز، لا للنيابة الإدارية فحسب، بل للمرأة المصرية، التى أثبتت جدارتها وكفاءتها فى كافة المناصب الرفيعة التى تبوأتها فى الدولة لتساهم فى رفعة الوطن وعلو شأنه.

ووجه رئيس النيابة الإدارية نحو مراعاة سرعة إنجاز التحقيقات فى القضايا والاهتمام بشكاوى المواطنين والالتزام التام بالقيم والتقاليد القضائية. يشار إلى أن تعيين المستشارة فاطمة عثمان مديراً لنيابة أسيوط القسم الأول يعد سابقة هى الأولى من نوعها لتعيين مديرة نيابة من المستشارات على مستوى النيابات الإدارية بمحافظات الصعيد.