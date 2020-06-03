صور.. جامعة كفر الشيخ تعقم وتطهر منشآتها لمواجهة "كورونا"  

نفذت جامعة كفر الشيخ، برئاسة الدكتور عبد الرازق دسوقى، رئيس الجامعة، اليوم الأربعاء، حملة لتطهير وتعقيم المنشآت الجامعية والحرم الجامعي، وذلك وفق خطة الجامعة في تطهير كافة المنشآت الجامعية بصفة دورية ومستمرة، وذلك فى إطار تنفيذ خطة مواجهة فيروس "كورونا" المستجد.

وقال رئيس الجامعة، إنه جرى تنفيذ حملة لتعقييم المنشات والحرم الجامعى لمواجهة الفيروس، كما جرى تعقيم الكليات المختلفة ، والمبانى الادارية، حيث جرى رش وتعقيم مباني كليات" التمريض، الألسن وطب الأسنان"، فضلاً عن تعقيم أقسام إدارة المستشفى الجامعي، برئاسة الدكتور محمد خليل، مدير المستشفى، وأقسامه المختلفة والعيادات الخارجية ، وتعقيم ورش أسوار المستشفى الخارجية وأماكن الإنتظار الخاصة بالسيارات والمواطنين.