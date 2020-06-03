محافظ كفر الشيخ يتابع التزام المواطنين بحظر التجوال

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، مساء اليوم الأربعاء، بالمواطنين الالتزام بتنفيذ قرار حظر التجوال لليوم الـ 71 على التوالي، منذ الساعة الـ 8 مساءً حتى الساعة الـ 5 صباحًا فى كافة مراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وقال المحافظ، إننى على يقين من تجاوب أبناء المحافظة مع إجراءات الحظر لتنفيذها والتلاحم مع جهود رجال القوات المسلحة والشرطة والأجهزة التنفيذية بهدف مُحاصرة إنتشار ڤيروس كورونا المستجد، للحفاظ على الأمن والصحة العامة للمواطنين، مشددًا أنه سوف تتخذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.