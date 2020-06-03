محافظ كفر الشيخ يؤكد حصر مشاكل المرافق لتطويرها  

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، تحسين الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين بالمحافظة، مؤكدًا علي حصر جميع مشكلات المرافق" مياه، صرف صحي، كهرباء، الري" والعمل على حلها، وتذليل كافة العقبات بكافة مراكز ومدن المحافظة، وسرعة الانتهاء من أعمال التطوير طبقاً للمواصفات الفنية والجدول الزمنى المحدد، وذلك لتحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، والمهندس محمد مفتاح، رئيس شركة المياه والصرف الصحي، والمهندس حمدي زيتون، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس محمد الوكيل، مدير عام الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى، والمهندسة غادة أبو كيلة، وكيل وزارة الكهرباء، والمهندس أشرف المحمدي، وكيل وزارة الري، ومحمد رأفت، مدير المكتب الفني، ومحمد مبارك، مدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالمحافظة.