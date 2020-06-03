لجنة كورونا بالمحامين: سجلنا 4 إصابات جديدة و10 حالات اشتباه بين الأعضاء

أعلنت لجنة طوارئ مكافحة فيروس كورونا، بنقابة المحامين، توفيرها بوابات التعقيم وأجهزة الرش ومواد التعقيم لغرف المحامين، على مستوى الجمهورية، والكمامات والقفازات والكحول لأعضاء الجمعية العمومية، والبدل والخوزات الواقية لأعضاء اللجنة، والموظفين بإدارة العلاج على مستوى الجمهورية، خلال ساعات، إضافة لتجهيز سيارتي إسعاف للقاهرة والجيزة مبدأيا.

وفي تقريرها اليومي الخاص بلجنة طوارئ مكافحة فيروس كورونا، أعلنت اللجنة، أنها تلقت 14 بلاغا من خلال الخط الساخن والهواتف الخاصة بأعضاء اللجنة، من أعضاء المجلس، وأعضاء اللجنة المركزية، التي حوت على، 4 حالات إصابة، و10 اشتباه، ولا يوجد وفيات.