الحكومة الألمانية تقر خطة تحفيز اقتصادي بقيمة 130 مليار يورو

أقرت الحكومة الألمانية خطة تحفيز اقتصادي بقيمة 130 مليار يورو، وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إن حزمة التحفيز تتضمن خفض معدلات ضريبة القيمة المضافة لتشجيع الاستهلاك، وفقا لما ذكرته قناة"سكاي نيوز عربية" الإخبارية، مساء اليوم.

وكانت الحكومة الألمانية، أعلنت في وقت سابق، اليوم، رفع الحظر عن السفر الى 29 دولة اعتبارا من 15 يونيو الجاري وذلك بعد اغلاق حدودها ومطاراتها على خلفية تفشي وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفقا لما ذكرته وكالة اغلأنباء الكويتية الرسميةؤ"كونا".

وقال وزير الخارجية الالماني هايكو ماس عقب اجتماع للحكومة ان رفع الحظر المفروض منذ 17 مارس الماضي مشروط ببقاء اعداد الاصابات الجديدة بالوباء منخفضة كما هي الحال في الاسابيع الاخيرة.

وأكد ماس، ان رفع الحظر سيشمل 26 دولة في الاتحاد الاوروبي اضافة الى ايسلندا والنرويج وسويسرا وليختشتاين.