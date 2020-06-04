أحمد موسى يجري مكالمة على الهواء مع الخط الساخن لشكاوى كورونا بالقاهرة

تواصل الإعلامي أحمد موسى، مع الخط الساخن بمحافظة القاهرة "15469"، لاستقبال حالات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بشكل مفاجئ على الهواء مباشرة، للتأكد من إمكانية سهولة التواصل معه من المواطنين، وذلك خلال برنامجه "على مسئوليتي"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد".

ورد الموظف المسؤول عن تلقي اتصالات بالخط الساخن، وقال له، إن هذا الخط مُخصص فقط للاستفسار عن إصابات كورونا بمحافظة القاهرة، وأخذ شكاوى المواطنين، موضحًا أن الخط يعمل منذ 4 أيام على مدار الـ24 ساعة بشكل يومي، حيث يصلنا ما يقرب من 50 شكوى يوميًا في الشيفت الواحد، المقدر بـ 12 ساعة، موضحًا أن دوره يكمن في إبلاغ الشؤون الصحية ببيانات المريض، لكي تتواصل معه بشكل سريع.

وأضاف الموظف المسؤول، أننا نستمر في المتابعة بعد ذلك لحين معرفة آخر تطورات حالته، وما وصل إليه، "هناك حالة منذ نصف ساعة في المقطم، يعاني من السخونة وفقدان حاسة التذوق والشم، وأبلغت الشؤون الصحية ببياناته، والمخالطين له"، مستطردًا: "أنا كشخص، أبدأ مهام عملي من العاشرة صباحًا، حتى العاشرة مساءً، تلقينا في المتوسط حوالي 50 شكوى".

وتابع: "الحالات التي تلقيناها، من المقطم والشرابية وشبرا ومدينة نصر وغيرها، وشرق القاهرة الأكثر اتصالًا للاستفسار والإبلاغ عن حالات كورونا، بينما غرب القاهرة هي الأقل، ومحافظ القاهرة، يتلقى كل ساعتين تقريرًا تفصيليًا بشأن الاتصالات، والحالات التي نستقبلها هاتفيًا".