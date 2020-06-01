بعد زفاف شقيقته المثير للجدل.. أحمد موسى لمحمد رمضان: خاف على أمك وأختك

استنكر الإعلامي أحمد موسى، احتفال الفنان محمد رمضان بفرح شقيقته والتكدس من قبل الحضور حوله من أجل التقاط صور معه، وعدم اتباع أي إجراءات وقائية والتباعد لمجابهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، قائلًا :" اللي عملته يا محمد مكنش ينفع ، بهذا المنظر بنأذي بلدنا ، المشاركين في الفرح متجمعين ولم يرتدي أيا منهم كمامة".

ووجه "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، رسالة للفنان محمد رمضان قائلًا :" في الأول هنقول مبروك للعروسين وربنا يتمم لهم على خير ويسعد الجميع، بحب محمد رمضان على المستوى الشخصي ومن يحبه ويرتكب فعل خطأ يجب أن ينبهه، يا محمد رمضان خاف على نفسك وأمك وأختك والمعازيم".

وأوضح الإعلامي، أنه كان يتمنى ألا يحدث هذا المنظر أو أن يرتدي الجميع كمامات، فالفرح كان يجب ألا يزيد عن 10 أشخاص، وختم حديثة:"أتمنى أن يخرج محمد رمضان ويوجه رسالة للرأي العام ، لو شخص واحد من الحضور مصاب بكورونا فهذا يعني إصابة جميع الحاضرين".