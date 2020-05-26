بريد الوطن.. أعد الفرد المحذوف لبطاقتنا يا وزير التموين

أحمل بطاقة تموينية بعدد 5 أفراد، بناتى الثلاث، وأنا وأمهن، والفرد الخامس كان يُصرف حسب القرارات المنظمة لذلك 25 جنيهاً فقط، واستمر الحال حتى فوجئت بخصم فرد من الخمسة فى مارس 2019، وبالسؤال قالوا عندك سيارة، فوضحت لهم أنها ملك ابنتى المعاقة، غير أن الحال ظل على ما هو عليه، ثم فوجئت بخصم فرد آخر، وأصبح عدد المستفيدين من البطاقة 3 أفراد فقط بعد وفاة ابنتى المعاقة فى 18 يناير 2020، وبالسؤال والكشف على الكمبيوتر من خلال تموين سمالوط، قالوا لا يوجد سبب لخصم الفرد الرابع، وهذا الخصم من شهر يناير 2020 حتى الآن، وتقدمت بشكاوى بلا رد، أناشد السيد وزير التموين على المصيلحى بحث شكواى وإعادة الفرد المحذوف للبطاقة.

يعقوب وليم غبريال- سمالوط - المنيا

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