كورونا في الخليج: السعودية تقترب من 90 ألفا والكويت تتجاوز 28 ألفا

وصل عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم، منذ ظهوره في مدينة "ووهان" الصينية، إلى6.418.968 ، فيما وصل إجمالي الوفيات 378.954 ، بينما بلغت حالات الشفاء منه2.941.359 حالة، إنه وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، الذي نشر في جميع دول العالم الهلع، منذ ظهوره في ديسمبر الماضي، في وسط الصين، كذلك انتشر سريعا في أنحاء العالم، ومن بينها دول منظمة مجلس التعاون الخليجي.

ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، منظمة إقليمية سياسية، اقتصادية، عسكرية وأمنية عربية مكوّنة من ست دول عربية تطل على الخليج العربي وتشكل أغلبية مساحة شبه الجزيرة العربية، هي السعودية وسلطنة عمان والإمارات والكويت وقطر والبحرين.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس الثلاثاء، تسجيل 1869 حالة إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد-19" ليصبح الإجمالي 89011 حالة .

ارتفاع إجمالي الوفيات في السعودية إلى 549 حالة

وقالت الصحة السعودية، إنه تم تسجيل 1484 حالة تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 65790 حالة، وفقا لما ذكرته صحيفة"سبق" الإلكتارونية السعودية.

وأكدت الوزارة السعودية، تسجيل 24 حالة وفاة، ليصل إجمالي الوفيات في المملكة إلى 549 حالة.

وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، تسجيل 887 إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينهم 115 حالة لمقيمين من الجنسية المصرية؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 28649 في حين جرى تسجيل 6 حالات وفاة، اثر إصابتها بالوباء؛ ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 226، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وكانت وزارة الصحة الكويتية، أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 1382 حالة من المصابين بالوباء؛ ليرتفع بذلك عددالحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 14281 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند، في المؤتمر الصحفي اليومي، إن حالات الإصابة الـ887 السابقة تضمنت 314 حالة لمواطنين كويتيين، و201 حالة لمقيمين من الجنسية الهندية و115 حالة لمقيمين من الجنسية المصرية، و96 حالة لمقيمين من الجنسية البنجلاديشية، وبقية الحالات من جنسيات أخرى.

وفيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة، لفت السند إلى أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة 187 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بالوباء وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 14142 حالة.

وعن مراكز الحجر الصحي المؤسسي، بلغ مجموع من أنهى فترة الحجر الصحي المؤسسي الإلزامي، خلال الـ24 ساعة الماضية، عدد 499 شخصا وذلك بعد القيام بكافة الإجراءات الوقائية والتأكد من خلو جميع العينات من الوباء على أن يستكملوا مدة لا تقل عن 14 يوما في الحجر الصحي المنزلي الإلزامي اعتبارا من تاريخ مغادرة مركز الحجر المؤسسي.

14281وذكر السند، أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال الـ24 ساعة الماضية بلغت 3325 مسحة، مشيرا إلى أن مجموع عدد الفحوصات بلغ 300351 ألف فحص.

من جانبه، شكل وزير الصحة الكويتي الكتور باسل الصباح، لجنة استشارية عليا، فيما يتعلق بكورونا المستجد، وحدد وزير الصحة الكويتي اختصاصات اللجنة، موضحا أنها تختص بإبداء الرأي فيما يعرض عليها من موضوعات من قبل الوزير ووكيل الوزارة فيما يتعلق بإجراءات مواجهة انتشار الوباء، ودراسة الإجراءات التي يتم اتخاذها من قبل دول العالم في مواجهة الفيروس، واقتراح التوصيات اللازمة للاستفادة منها، بما يتماشى مع توصيات منظمة الصحة العالمية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء"الشرق الأوسط".

ارتفاع إجمالي الإصابات بالوباء في سلطنة عمان إلى 12800

وأعلنت وزارة الصحة العمانية، أمس الاثنين، تسجيل 576 حالة إصابة جديدة بكورونا المستجد منها 209 حالات لعمانيين و367 حالة لغير عمانيين وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة 12800 حالة وعدد الوفيات 59.

وأكدت الوزارة العمانية، أن 2812 حالة قد تماثلت للشفاء، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العمانية الرسمية.

وقال سلطان عمان، هيثم بن طارق سلطان، إن الغاية الأسمى في السلطنة منذ حالات الإصابة الأولى من جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19"، هي حماية جميع من يعيش على أرض عُمان الطاهرة من مواطنين ومقيمين، بالإضافة إلى استمرارية عمل الدولة وأدائها لواجباتها والتقليل من تأثير الأوضاع المستجدة على جميع القطاعات، وحماية الاقتصاد العُماني واستمرارية عمل القطاع الخاص، بأقل قدر من الأضرار.

حصيلة الإصابات في قطر تتجاوز 60 ألف

وفي قطر، أعلنت وزارة الصحة العامة، أمس الثلاثاء، تسجيل ثلاث حالات وفاة بكورونا المستجد ليصل عدد حالات الوفاة الى 43 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وقالت الوزارة القطرية، في بيان، إنه تم تسجيل 1826 اصابة جديدة بكورونا المستجد ليرتفع اجمالي الاصابات الى 60259 حالة.

وأوضحت الوزارة القطرية، ان الحالات الجديدة هي لعمالة وافدة أصيبت بالفيروس نتيجة المخالطة.

وتابعت الصحة القطرية قائلة، إنه تم تسجيل ايضا تماثل 2599 حالة للشفاء اليوم ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 36036 حالة

وفي الإمارات، أعلنت وزارة الصحة، أمس الثلاثاء، تسجيل 596 إصابة جديدة بكورونا المستجد، ليبلغ إجمالي الإصابات المسجلة 35 ألفا و788 إصابة.

وقالت الوزارة الإماراتية، إنها أجرت أكثر من 35000 فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".

وارتفع عدد حالات الوفاة ارتفع إلى 269 حالة بعد تسجيل وفيات جديدة من جنسيات مختلفة.

وأعلنت الصحة الإماراتية، شفاء 388 حالة، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 18726.