"العزبي": لا يوجد نقص في الأدوية.. والصحة تدرس إدخال شركات جديدة لزيادة الإنتاج

قال الدكتور أحمد العزبي، رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، إنه لا يوجد نقص في خامات الأدوية على الإطلاق مؤكدا أن تهافت المواطنين على شراء مجموعة من الأدوية تحسبًا لأي أزمة سبب مشكلة كبيرة في نقص بعض الأدوية، منوها بأنه حتى الآن ليس هناك علاج واضح لفيروس كورونا.

وأضاف "العزبي" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على شاشة قناة "صدى البلد"، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن سحب المواطنين أدوية زيادة المناعة مثل فيتامين سي ودي والزنك والمسكنات من الصيدليات خلال الفترة الماضية يرجع إلى تخوف المواطنين من فيروس كورونا، كما أن الجميع لديه قناعة أن استخدام الزنك والفيتامينات أساسي لزيادة المناعة وبالتالي الوقاية من العدوى.

وأوضح أن هناك تعليمات للمصانع المنتجة لهذه الأدوية بعدم التصرف فيها ومنع طرحها في الصيدليات الأيام الماضية، لافتا إلى أنهم تقدموا باقتراح لوزيرة الصحة بحصول الوزارة على احتياجاتها من تلك الأدوية كل شهر، وفي الوقت ذاته توفيرها في السوق أو الصيدليات الخاصة لتوفيره بطريقة ميسرة.

وأشار إلى أنه اقترح على وزيرة الصحة بوضع أدوية المناعة لتضاف قائمة الأدوية التي تعامل معاملة خاصة في التشغيل نتيجة زيادة الطلب عليها يتم إدخال أكثر من شركة جديدة لزيادة الإنتاج.