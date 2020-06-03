"العزبي": يوجد نقص في أدوية المناعة.. الإقبال عليها تضاعف 100 مرة

قال الدكتور أحمد العزبي، رئيس غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، إن هناك نقص في أدوية زيادة المناعة في الأسواق، بسبب تكالب المواطنين على شرائها، لتخوفهم من الإصابة بفيروس كورونا، "الناس عندها حق والإقبال على الأدوية دي زاد 100 مرة".

وأكد "العزبي" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "كل يوم"، المذاع على شاشة قناة ON، وتقدمه الإعلامية بسمة وهبة، أن النقص ليس بسبب انخفاض معدلات الإنتاج، موضحا أن أي مصنع يضع خطة إنتاجية في بداية كل عام، وبناء عليه يتم تشغيل هذه الخطة، والطلب على تلك الأدوية تضاعفت عن المعدل الطبيعي.

وأوضح أنه عقد اجتماع مع وزيرة الصحة اليوم، وتقدم بطلبين، الأول يتعلق بالتشغيلات المتعلقة بأدوية المناعة، حيث تحفظت عليها وزارة الصحة لحساب احتياج الدولة، وطالبت خلال الاجتماع بأن يكون التحفظ بقدر الكمية التي تحتاجها الوزارة، وليس التحفظ بشكل كامل، ليتم توفير جزء للوزارة وجزء للصيدليات الخاصة، لتلبية احتياجات المواطنين.

وأضاف أن المطلب الثاني هو زيادة عدد المصانع المنتجة للأدوية المناعية، لتلبية الاحتياجات وحل مشكلة النقص، وطالبنا طريقة خاصة أو ميسرة لتسجيل تلك الأصناف، لافتا إلى أن تلك الأصناف، هي "فيتامين سي ودي والزنك، وكل أنواع الباراسيتامول"، مؤكدا أن الوزيرة وعدت ببحث المطلبين.