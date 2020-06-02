مطار القاهرة يستقبل 320 مصريا عائدين من الكويت

استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم، رحلتين استثنائيتين سيرتها شركة طيران الجزيرة، على متن كل واحدة منهم 160 مصريا عائدين من الكويت.

وقالت مصادر بالمطار، إن رحلتي شركة طيران الجزيرة، وصلتا مطار 2 قادمة من الكويت وعلى متن كل طائرة منهم 160 مصريا، وأنهيت إجراءات وصولهم، وأجرى أطباء الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي، اختبارات فيروس كورونا لهم داخل صالة الوصول، ونقل جميع الركاب القادمين إلى مناطق العزل المخصصة لعزلهم لمدة 7 أيام؛ للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

كان مطار القاهرة الدولي استقبل، صباح اليوم، رحلة قادمة من السعودية تقل 203 مصريين عالقين، وأنهيت إجراءات وصولهم، وأرسلوا لمقرات الحجر الصحي الخاص بهم.