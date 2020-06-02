مطار القاهرة يستقبل 1006 مصريين عائدين من السعودية

استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، 5 رحلات استثنائية سيرتها شركات إير كايرو، فلاي إيجيبت، والنيل، ومصر للطيران، على متنها 1006 مصريين عائدين من المملكة العربية السعودية.

وقالت مصادر بالمطار، إن رحلتي شركة طيران فلاي إيجيبت، وصلت مطار 2 قادمة من الرياض وجدة وعلى متن كل منها 183 مصريا، بينما وصلت رحلة شركة النيل للطيران، قادمة من الرياض وعلى متنها 178 مصريا، فيما وصلت رحلة "إيركايرو" وعلى متنها 165 مصريا، ووصلت رحلة الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران وعلى متنها 297 مصريا؛ ليصبح إجمالى عدد المصريين العائدين من المملكة العربية السعودية حتى الآن 1006 مصريين.

وأنهيت إجراءات وصولهم، وأجرى أطباء الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي اختبارات فيروس كورونا لهم داخل صالة الوصول، ونُقل جميع الركاب القادمين إلى مناطق العزل المخصصة لعزلهم لمدة 7 أيام؛ للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

كان مطار القاهرة الدولي استقبل، صباح اليوم، رحلة قادمة السعودية تقل 203 مصريين عالقين، وأنهيت إجراءات وصولهم، وأرسلوا لمقرات الحجر الصحي الخاص بهم.