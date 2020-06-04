عاجل.. الأزهر يعلن إقامة صلاة الجمعة غدا دون مصلين ونقلها تليفزيونيا

أعلن الأزهر الشريف، اليوم، عن إقامة صلاة الجمعة غدا في الجامع الأزهر بحضور أئمة الجامع والعاملين به دون حضور مصلين، مع اتباع الإجراءات الاحترازية للحماية من وباء كورونا.

وأوضح الأزهر الشريف أن خطبة الجمعة المقبلة سيلقيها فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، عن "الإسلام في مواجهة النوازل والشدائد"، وستبث الخطبة على شاشات التلفزيون وصفحات الأزهر الشريف في مواقع التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت.

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