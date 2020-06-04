تمديد حالة التعبئة العامة لمدة 4 أسابيع في لبنان

أعلن المجلس الأعلى للدفاع في لبنان، تمديد حالة التعبئة العامة لمدة 4 أسابيع مع الإبقاء على نشاط القطاعات الاقتصادية بشروط محددة، وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل.

وتيتعد لبنان لمرحلة إعادة فتح مطار رفيق الحريري الدولي وتحديد الإجراءات الواجب اتخاذها مع قرب عودة حركة الملاحة الجوية، وكذلك رفع حالة الاستنفار تزامنا مع قرارات الحكومة بتخفيف القيود التي تضمنتها حالة التعبئة العامة للحد من انتشار وباء كورونا.

كانت الحكومة اللبنانية اتخذت، في مارس الماضي، قرارا بإغلاق مطار بيروت وإيقاف حركة الطيران بصورة كاملة لمنع تفشي وباء كورونا، عدا الرحلات المخصصة لشحن البضائع والإجلاء الاستثنائي لتمكين اللبنانيين العالقين في الخارج من العودة، وذلك في إطار سلسلة من الإجراءات والتدابير الوقائية التي تضمنت إغلاقا عاما للبلاد بهدف منع حدوث عدوى مجتمعية.