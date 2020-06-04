مصرع شاب سقطت عليه "خردة" في سوهاج

لقي شاب مصرعه إثر سقوط كمية من الخردة "حديد" من سيارة نقل بمحطة مياه غرب سوهاج عليه، حيث جرى نقل الجثة إلى مستشفى المركزي بأخميم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، اخطارا من مأمور قسم شرطة ثان سوهاج، يقيد ورود إشارة من مستشفي أخميم المركزي، بوصول "إسلام.م.أ" 16 عاما، تباع، ويقيم دائرة مركز المنشاه "جثة هامدة".

انتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز، وبالفحص وسؤال "عادل.ص.م" 52 عاما، سائق، ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء قيام المتوفى المذكور بتفريغ سيارة نقل "محملة بكمر حديد" بمحطة مياه غرب دائرة قسم ثان سقطت أحدها عليه، ما أدى لوفاته ونفى الشبهة الجنائية.

بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية ولا توجد شبهة جنائية.

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وأمرت بدفن الجثة.