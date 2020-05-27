مقتل مقاول أنفار في مشاجرة على قطعة أرض بسوهاج

لقي شخص مصرعه بطلق ناري في الصدر بقرية الجبيرات بدائرة مركز شرطة طهطا بسوهاج، بسبب خلاف على قطعة أرض زراعية، ونقلت الجثة لمشرحة مستشفى طهطا العام، وألقي القبض على المتهم.

البداية، كانت مع تلقي اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا يفيد ورود بلاغ بإطلاق أعيرة نارية ووجود متوفى بقرية "الجبيرات".

وانتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز، وتبين من الفحص مقتل "محمد.ا.ح" (32 عامًا - مقاول أنفار) متأثرًا بإصابته بطلق ناري بالصدر، على يد "أحمد.ص" (35 عامًا).

وبينت التحريات أنَّ سبب المشاجرة خلاف على قطعة أرض زراعية بالناحية ذاتها، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.