بسبب لهو الأطفال.. مقتل شخص وإصابة 3 آخرين في مشاجرة بسوهاج

لقي عامل مصرعه وأصيب 3 آخرون في مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة البيضاء بدائرة مركز المراغة في سوهاج، وألقي القبض على طرفي المشاجرة، ونقل المصابون إلى مستشفى للعلاج، وتبين أن سبب المشاجرة لهو الأطفال وخلافات الجيرة.

وتلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة المراغة، يفيد ورود بلاغ بحدوث مشاجرة بدائرة المركز، وانتقل الي مكان الواقعة مأمور وضباط، وتبين أنها بين "محمد.ا.ا" 45 عاما، عامل، جثة هامده إثر إصابته بجرح طعني في الظهر، ونقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي، و"عبدالباسط.ح.ا" 43 عاما، عامل، مصابا بجرح طعني عميق بالصدر من الناحية اليسرى وجروح بفروة الرأس، ونقل إلى مستشفى سوهاج الجامعي، "السيد.م.ا" 50 عاما، موظف مصابا بجرح قطعي بفروة الرأس، "أحمد.ا.ا" 43 عاما، عامل، مصابا بجروح متفرقة بالجسم.

وطرف ثانٍ "خلف.م.ا" 34 عاما، عامل، "الباشا.م.ا" 41 عاما، عامل، الطرفان أبناء عمومة ويقيمان بذات الناحية، وضبط طرفا المشاجرة، وبسؤال المصابين من الطرف الأول اتهموا الطرف الثاني بالتعدي عليهم بالضرب، ما أدى لوفاة الأول وإصابتهم، بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال.

واعترف المتهمون بارتكاب الواقعة لذات السبب، وتحرر محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة.