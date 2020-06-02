لخلاف على ملكية حائط.. إصابة عامل بخرطوش في مشاجرة بسوهاج

أصيب عامل بخرطوش في مشاجرة بدائرة مركز المنشأة بسوهاج، بسبب خلافات على ملكية حائط، وضُبط طرفي المشاجرة، وكذلك بندقية الخرطوش.

وتلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنشأة بورود بلاغ، يفيد بنشوب مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بدائرة المركز، وتبين من التحريات أن المشاجرة نشبت بين كل من "وليد.ع" 27 عامًا، و"كمال. ح" 25 عامًا عامل مصابًا برش خرطوش متفرق بالجسم، وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي.

تم ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزة الطرف الأول سلاح ناري "بندقية خرطوش"، والذي اتهمه الطرف الثاني بالتعدي عليه وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته، ما أدى لإصابته، بسبب خلافات على ملكية حائط مشترك بين منزليهما.

حُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة، وباشرت التحقيقات.