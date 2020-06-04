تحرير 306 محاضر تموينية خلال يومين بالمنوفية

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، على شن حملات يومية علي الأسواق والمخابز بنطاق المحافظة لضبط المخالفين، يأتي هذا في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا وتشديد الإحكام والرقابة على المخابز والأسواق والمحال التجارية ومستودعات البترول حفاظاً على حقوق المواطنين.

وأعلن المحاسب عاطف الجمال مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، عن تحرير 306 محضر تمويني بمختلف مراكز ومدن المحافظة خلال الحملات التموينية علي مدار يومين أسفرت عن تحرير 111 محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة، و 195 محضر أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر والبيع بأزيد من السعر الرسمي وكذا مخالفات آخري.

مضيفاً بأنه من أبرز القضايا التموينية التي تم ضبطها تحرير محضر جنح أشمون ضد صاحب مخزن لبيع السلع الغذائية لحيازته وعرضه للبيع سلعا غذائية منتهية الصلاحية وضبط عدد 1500 كيس مقرمشات منتهية الصلاحية، كما تم تحرير محضر جنح منوف ضد صاحب مخزن مواد غذائية بناحية منشأة سلطان مركز منوف لحيازته وعرضه للبيع سلع غذائية مجهولة المصدر وضبط عدد 1350 كيلو جرام من الجبن، 16500 علبة عصير مجهولة المصدر، كما تم تحرير محضر جنحة ضد صاحب معمل ألبان ببركة السبع لإدارته النشاط بدون ترخيص واستخدام علامة تجارية غير مسجلة وحيازة مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر وضبط 3 طن ملح طعام،200 صفيح جبن بيضاء، 2 طن لبن،140 كجم منفحة.

وأشار الجمال لتحرير محضر جنح شبين الكوم ضد صاحب محل سوبر ماركت لحجبه سلع غذائية لارتفاع أسعارها بهدف التربح وضبط 1500 كيلو جرام مكرونة، طن زيت طعام، وتحرير محضر جنحة ضد صاحب مدشة حبوب بناحية البتانون بشبين الكوم لحيازته وعرضه للبيع أعلاف مجهولة المصدر وضبط طن ذرة صفراء، 500 كجم مركزات أعلاف مجهولة المصدر، وتحرير محضر جنحة ضد صاحب مصنع سناكس بناحية المصيلحة لإدارته النشاط بدون ترخيص من الجهات المختصة واستخدام علامة تجارية غير مسجلة وحيازة مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر وضبط 8000 كرتونة سناكس منتج نهائي،800 كرتونة فارغة .

يأتي هذا في إطار تشدد محافظ المنوفية على ضرورة استمرار شن الحملات لإحكام الرقابة على المخابز والأسواق والمحال التجارية ومستودعات البترول وذلك حفاظاً على حقوق المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين لحماية المواطنين ضد أي تلاعب.