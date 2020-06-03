محافظ المنوفية يطمئن على الحالة الصحية للسكرتير العام المساعد بعد إصابته بكورونا

أجرى اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم، اتصالا هاتفيا باللواء علاء يوسف السكرتير العام المساعد للاطمئنان على حالته الصحية عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح محافظ المنوفية، أن السكرتير العام المساعد كان في إجازة مرضية وغير متواجد بمقر عمله منذ 26 أبريل لإجراء بعض الفحوصات الطبية بمحافظة الإسكندرية وفور إصابته تم عزله صحيا بالإسكندرية ، وقد أشار محافظ المنوفية إلى أن عمليات التطهير والتعقيم تتم بشكل دورى بالديوان العام وكافة المنشأت الحكومية بنطاق المحافظة ويتم إلزام الموظفين والمترددين على المصالح الحكومية بإرتداء الكمامات الطبية للحد من إنتشار فيروس كورونا.

كما قام محمد موسى نائب المحافظ، واللواء علاء رشاد سكرتير عام المحافظة بالاطمئنان على صحته متمنين له الشفاء العاجل.

ومن جانبه أعرب محافظ المنوفية عن خالص تمنياته بالشفاء العاجل والعودة لممارسة عمله بمقر ديوان عام المحافظة، داعيا المولي عز وجل أن يحفظنا جميعا ويرفع عنا الوباء والبلاء ويحفظ مصر من كل مكروه وسوء.