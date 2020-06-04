أردوغان يجتمع مع السراج في أنقرة

يجتمع فائز السراج رئيس حكومة الوفاق الليبية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في العاصمة التركية أنقرة، اليوم، ويأتي الاجتماع قبيل جولة جديدة من المحادثات بشأن وقف إطلاق نار محتمل، في ليبيا

وقالت الرئاسة التركية، إن أردوغان والسراج سيجتمعان في أنقرة، في الساعة 11:00 بتوقيت جرينتش، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا عن جولة مفاوضات جديدة بين أطراف النزاع الليبي، من أجل التوصل لاتفاق حول وقف إطلاق النار والدخول في ترتيبات أمنية، تضع حدّا لعدّة أشهر من المعارك عند أبواب العاصمة طرابلس.

وقالت في بيان، إنها ترحب بقبول كل من حكومة الوفاق والجيش الليبي، استئناف مباحثات وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية المرتبطة بها بناء على مسودة الاتفاق التي عرضتها البعثة على الطرفين خلال محادثات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في 23 فبراير 2020.