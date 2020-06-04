لمدة شهرين.. مهلة دون غرامة لسداد أقساط وحدات الإسكان الاجتماعي

أعلن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموافقة على منح تيسيرات جديدة لمدة شهرين فقط للإعفاء من سداد غرامات التأخير بنسبب محددة.

وتشمل التيسيرات الوحدات السكنية والإدارية والمهنية، والمحلات التجارية، وقطع الأراضي السكنية الصغيرة، والأراضي الصناعية، وكذا الفيلات والوحدات الشاطئية المقامة بمعرفة الهيئة بالمدن الجديدة.

مهلة شهرين وإعفاء بنسب التأخير

وتستعرض "الوطن" شروط من تسري عليهم التيسيرات على النحو التالي:

- من صدر لهم قرارات بالإلغاء وتعذر السحب فعليًا لأن المبنى جرى إقامته بالكامل ويتعذر سحبه لأنّه مأهول بالسكان.

- يكون المقيم في الوحدات السكنية هو المخصص له الوحدة مع عدم وجود تخصيص لوحدة أخرى له بذات المدينة.

- أن يكون المقيم بالوحدة هو المخصص له الوحدة مع عدم وجود تخصيص لوحدة أخرى بذات المدينة.

- أن تكون أعمال البناء بموجب ترخيص صادر من جهاز المدينة سارية وقت التنفيذ، وتحقق جهاز المدينة من توافر الشروط الواردة بالقرار وفقا لما ورد بكل حالة.

- التنازل عن الدعاوى القضائية المرفوعة ضد الهيئة أو جهاز المدينة الواقع بها التخصيص.

- لا تسري هذه التيسيرات على المبالغ السابق سدادها قبل الإعلان.

وجاءت نسب الإعفاء على النحو التالي:

- يجري الإعفاء من كامل غرامات التأخير، حال السداد لكامل المستحقات.

- الإعفاء من غرامات التأخير بنسبة 70%، حال سداد نسبة 75% من المتأخرات.

- الإعفاء من غرامات التأخير بنسبة 45%، حال سداد نسبة 50% من المتأخرات.

- الإعفاء من غرامات التأخير بنسبة 20%، حال سداد نسبة 25% من المتأخرات.